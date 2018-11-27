Серьезно подходить к проблеме



Какие негативные факторы влияют на молодежь? Некоторые специалисты считают, что значительную роль в распространении идей о превосходстве отдельной группы лиц по национальному, религиозному, расовому и иному признаку играют виртуальные группы радикальной направленности в социальных сетях, а также распространение экстремистских материалов в сети Интернет.

Рекомендации по профилактике экстремизма в молодежной среде, которые дают сотрудники милиции, просты и доступны. Нужно как можно больше уделять внимание флэшмоберам. Разъяснять учащимся административную ответственность за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, нарушениях общественного порядка и уголовную ответственность за совершение преступлений и правонарушений экст­ремисткой направленности. Противодействовать распространению материа­лов, в которых звучат угроза и подстрекательство к насильственным действиям в отношении лиц иной национальности, расы или по признаку религиозной принадлежности, а также поощрение, оправдание геноцида, депортаций, репрессий в отношении представителей какой-либо нации и тому подобное. Вовлекать молодежь в общественно полезную деятельность, ведь сов­местное участие в каком-то общем деле, волонтерском движении, реализации проектов межнационального и культурного взаимодействия способствует проявлению взаимной поддержки, помогает лучше узнать друг друга, подружиться. В конечном итоге, это является лучшей профилактикой конф­ликтов. Главное в этой работе — серьезно подойти к проблеме молодежи.

Считать те или иные действия экстремистскими позволяют следующие критерии. Это действия, связанные с неприятием существующего государственного или общественного порядка и осуществляемые в незаконных формах. Экстремистскими будут и те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. Не могут содержать приз­наков экстремистской деятельности убеждения человека, пока они являются час­тью его интеллектуальной жизни и не находят свое выражение в форме той или иной общественной активности. Так, например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях храниться в музеях. Однако деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию такой символики будет содержать признаки экстремизма, потому что действия носят публичный характер, затрагивают общественно значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц.

Формы экстремистской дея­тельности точно определены в законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Кроме того, закон определяет правовые и организационные основы противодействия экстремизму в целях защиты прав, свобод и законных интересов личности, конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, обеспечения безопасности общества и государства. В частности, в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях прописано, что изготовление и (или) распространение, а равно хранение с целью распространения экстремистских материалов, если в этих деяниях нет состава преступления, влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного право­нарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, или административный арест с такой же конфис­кацией. Те же действия со стороны индивидуального предпринимателя влекут штраф от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией, а юридического лица — от ста до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения. В Законе Респуб­лики Беларусь «О борьбе с терроризмом» указана ответственность организации за террористическую деятельность. Так, организация признается террористической и ее деятельность на территории государства зап­рещается на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь. Такая организация, зарегистрированная на территории нашей страны, ликвидируется, деятельность представительства такой иностранной или международной организации, расположенного на территории Беларуси, прекращается. Организация, признанная на основании решения Верховного Суда террористической, включается в перечень террористических организаций, подлежащий опубликованию в средствах массовой информации. Ведение такого перечня и его опубликование осуществляются Комитетом государственной безопасности в порядке, определяемом Советом Министров.

Инспекция по делам

несовершеннолетних РОВД.

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