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В Гродно строитель с люлькой упал с крыши пятиэтажного дома и погиб
Утром 28 ноября во время ремонтных работ на пятиэтажке на ул. Курчатова в Гродно с высоты 5-го этажа упала строительная люлька и строитель, находившийся на крыше,
На место происшествия приехала скорая, однако медикам оставалось констатировать смерть 43-летнего мужчины.
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Причина, по которой сорвалась люлька, пока не известна.
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