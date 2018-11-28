Таинственная история с пожаром, повредившим памятник воинам-афганцам, началась еще летом этого года. Ночью 7 июля на монументе вспыхнули венки. До сих пор было неясно: загорелись ли они от лампадок, которые стояли рядом, или же пожар возник в результате преступления. Сегодня можно склоняться ко второй версии.



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Бресте" alt="Задержан подозреваемый в поджоге памятника в парке воинов-интернационалистов в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2018/11/1543462815136912.jpg">



- Подозреваемый в вандализме – 23-летний, ранее судимый брестчанин, задержан сотрудниками уголовного розыска Московского РОВД, - рассказал Zarya.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. – Мотив и обстоятельства преступных деяний в данный момент устанавливаются, ведутся следственные мероприятия.

Кстати, по иронии судьбы именно сегодня монумент вернулся на свое старое место. Его восстановление стоило порядка 30 тысяч рублей. Основная часть денег поступила из городского бюджета, а недостающую сумму пожертвовали неравнодушные брестчане и организации города. Как рассказал Сергей Пухальский, председатель городской организации ветеранов войны в Афганистане, после той трагической ночи памятный знак демонтировали. Спустя некоторое время был проведен тендер на его реставрацию, эту почетную миссию возложила на себя фирма «Белреставрация» из Минска.

- В итоге памятник вновь на прежнем месте, переживает свою уже третью жизнь, - дополняет Сергей Пухальский. - Он изготовлен в 90-м году, затем в 2015-м году случилась его реконструкция, поскольку монумент начал потихоньку разваливаться. Когда главой администрации Московского района стал Александр Рогачук , возник вопрос о реконструкции памятника. Ее доверили скульптору Алексею Павлючику, который приложил руку к созданию памятника на улице Советской в Бресте. Уже на этот раз монумент был восстановлен из композитных материалов и простоял на своем месте вплоть до 7 июля.



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