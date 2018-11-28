ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске пьяный хулиган угрожал пистолетом прохожему

29.11.2018 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

В Пинске пьяный хулиган угрожал пистолетом прохожему

Утром 27 ноября на одной из пинских улиц произошел конфликт.  Пьяный мужчина достал пистолет и стал угрожать убийством прохожему. Последний позвонил в милицию и сообщил об инциденте.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— По вызову на место происшествия оперативно прибыла группа задержания Департамента охраны. Прохожий указал дом, в который направился хулиган. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена его личность — 40-летний неработающий местный житель.  Ранее он был судим за кражу. Хулиган задержан. Возбуждено уголовное дело. Дома у него обнаружен и изъят сигнальный пистолет МР-371.

По информации «СБ».

Оставить комментарий

« Свята паэзіі, прысвечанае 70-годдзю з дня нараджэння Я. Янішчыц, прайшло ў Пiнскiм раёне
Новости дня
Новости ЧП
 
Задержан подозреваемый в поджоге памятника в парке воинов-интернационалистов в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика