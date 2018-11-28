В Пинске пьяный хулиган угрожал пистолетом прохожему
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Утром 27 ноября на одной из пинских улиц произошел конфликт. Пьяный мужчина достал пистолет и стал угрожать убийством прохожему. Последний позвонил в милицию и сообщил об инциденте.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
— По вызову на место происшествия оперативно прибыла группа задержания Департамента охраны. Прохожий указал дом, в который направился хулиган. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена его личность — 40-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражу. Хулиган задержан. Возбуждено уголовное дело. Дома у него обнаружен и изъят сигнальный пистолет МР-371.
По информации
«СБ».
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