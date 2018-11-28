В Пинске пьяный хулиган угрожал пистолетом прохожему

Утром 27 ноября на одной из пинских улиц произошел конфликт. Пьяный мужчина достал пистолет и стал угрожать убийством прохожему. Последний позвонил в милицию и сообщил об инциденте.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— По вызову на место происшествия оперативно прибыла группа задержания Департамента охраны. Прохожий указал дом, в который направился хулиган. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена его личность — 40-летний неработающий местный житель. Ранее он был судим за кражу. Хулиган задержан. Возбуждено уголовное дело. Дома у него обнаружен и изъят сигнальный пистолет МР-371.