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Задержали по горячим следам

29.11.2018 — ЧП | Радзiма  
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Старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Глусского РОВД майор милиции Дмитрий Шкутко и милиционер-водитель оперативно-дежурной службы райотдела сержант милиции Даниил Антюшеня глубокой ночью задержали объявленного в розыск преступника. Что же натворил 58-летний мужчина и почему на его поимку были брошены милицейские наряды Стародорожского, соседних с ним районов Минской области, а также Глусского и Бобруйского  РОВД?

В один из последних дней октября в деревенском дачном доме в Стародорожском районе разыгралась семейная драма. Происходило всё по типу любовного треугольника. Ревнивый муж ночью через окно проник в дом, где была его жена со своим знакомым. Видя такую картину, мужчина закатил скандал, а затем ударил соперника ножом. Дальше свой гнев обратил на жену, угрожал убить. К счастью, убивать не стал, а поспешил скрыться.  Перепуганная женщина позвонила в оперативно-дежурную часть Стародорожского РОВД. Информация о совершенном преступлении сразу же была передана в оперативно-дежурную службу УВД Минского облисполкома. Оттуда уже ориентировали все милицейские наряды соседних районов.  Зная со слов женщины, что ее муж уехал на автомобиле и, возможно, направился к себе домой, в Бобруйск, главное внимание решили уделить дорогам.

В ту ночь в Глусском РОВД нес службу милицейский наряд в составе Дмитрия Шкутко и Даниила Антюшени, которые оперативно подключились к поисковым мероприятиям. Через пару минут служебный УАЗ уже был на автодороге Бобруйск — Любань, остановился в районе автозаправки.  Зная по ориентировке, что подозреваемый должен ехать на светлом «Фольксвагене-Пассате», милиционеры внимательно присматривались к каждой проезжавшей мимо машине.

— Было темно, поэтому издали нельзя было сразу определить, какого цвета едет машина, — вспоминает те события Дмитрий Шкутко. —  Когда стало заметно, что к нам приближается предположительно та машина, которую разыскивают, мы приготовились ее преследовать. Сомнения отпали, когда машина проехала и мы увидели ее номер. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы на УАЗе, обогнали «Фольксваген» и прижали его к обочине. Водитель сразу остановился, не сопротивлялся, было видно, что настроение у него подавленное и гнетущее. В кармане у него лежал нож.

Предполагаемого преступника в четвертом часу ночи доставили в РОВД, вскоре его передали приехавшим сотрудникам стародорожской милиции. С момента сообщения в милицию о преступлении до задержания подозреваемого (мужчине за причинение тяжких телесных повреждений грозит до 8 лет лишения свободы) прошло менее полутора часов. Начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук отметил, что сотрудники милиции Минского и Могилёвского регионов сработали профессионально на всех этапах — от получения информации до качественного реагирования на нее и организации взаимодействия, поэтому подозреваемого задержали по горячим следам. Сказанные слова в полной мере относятся к Дмитрию Шкутко и Даниилу Антюшене — грамотным сотрудникам глусской милиции.

Ольга ЧУЧВАЛ

 
 
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Старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Глусского РОВД майор милиции Дмитрий Шкутко и милиционер-водитель оперативно-дежурной службы райотдела...
 
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