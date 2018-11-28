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Минчане заметили черный дым возле "Фрунзенской". В МЧС рассказали, что горело
В центре Минска, на улице Короля, горела квартира. О пожаре сообщили читатели, а подробности рассказало минское МЧС.
Дым в центре Минска вызвал вопросы у многих минчан. Люди начали выдвигать разные версии.
Но, как оказалось, в квартире на Короля, 26 загорелось имущество, сообщили в МЧС. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.
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Пожар произошел на улице Короля.
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