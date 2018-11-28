В центре Минска, на улице Короля, горела квартира. О пожаре сообщили читатели, а подробности рассказало минское МЧС.



Фото: Павел Хмурчик

Дым в центре Минска вызвал вопросы у многих минчан. Люди начали выдвигать разные версии.

Но, как оказалось, в квартире на Короля, 26 загорелось имущество, сообщили в МЧС. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.