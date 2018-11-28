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Проведен мониторинг строительной площадки в Кричевском районе
29.11.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
В ходе проведения мониторинга установлено: приказом ЗАО «Тис-Магмет» ПО «Белпроммеалл» назначены ответственные лица за пожарную безопасность на объекте, в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ проведены инструктажи, ответственные лица прошли обучение по программе ПТМ.
Однако в ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения обязательные для соблюдения требованиям ТНПА, а именно:
строительная площадка и место проведения строительно-монтажных работ не обеспечены первичными средствами пожаротушения;
у въезда на стройплощадку не размещена схема с нанесенными строящимися и временными зданиями, въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождением источников противопожарного водоснабжения;
не оборудовано в установленном порядке «Место для курения»;
на территории объекта применяется открытый огонь;
не организована подготовка работников по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;
противопожарное водоснабжение находится в неисправном состоянии;
не обеспечивается нормативное расстояние (10 метров) между существующими и вновь возводимыми коровниками.
Генеральному директору ЗАО «Тис-Магмет» ПО «Белпроммеалл» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.
Первый заместитель начальника
Кричевского РОЧС
майор внутренней службы В. Вишневский
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Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ЗАО «Тис-Магмет» ПО «Белпроммеалл»...
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