Проведен мониторинг строительной площадки в Кричевском районе



Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ЗАО «Тис-Магмет» ПО «Белпроммеалл» (генеральный директор Гусаревич Валерий Сергеевич) на объекте «Реконструкция существующей молочно-товарной фермы под МТФ на 635 голов в деревне Сычики (строительство молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоявшего из 2-х коровников на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Паралель» 2*12) СПК «Колхоз им. Суворова» Кричевского района».

В ходе проведения мониторинга установлено: приказом ЗАО «Тис-Магмет» ПО «Белпроммеалл» назначены ответственные лица за пожарную безопасность на объекте, в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ проведены инструктажи, ответственные лица прошли обучение по программе ПТМ.

Однако в ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения обязательные для соблюдения требованиям ТНПА, а именно:

строительная площадка и место проведения строительно-монтажных работ не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

у въезда на стройплощадку не размещена схема с нанесенными строящимися и временными зданиями, въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождением источников противопожарного водоснабжения;

не оборудовано в установленном порядке «Место для курения»;

на территории объекта применяется открытый огонь;

не организована подготовка работников по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;

противопожарное водоснабжение находится в неисправном состоянии;

не обеспечивается нормативное расстояние (10 метров) между существующими и вновь возводимыми коровниками.

Генеральному директору ЗАО «Тис-Магмет» ПО «Белпроммеалл» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Первый заместитель начальника

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы В. Вишневский