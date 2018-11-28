Проведен мониторинг объектов торговли



Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности объектов торговли Мстиславского районного потребительского общества, расположенных на территории Кричевского района. Председателем правления этой организации является Сапёрова Елена Михайловна.

По результатам мониторинга установлено, что основными нарушениями требований пожарной безопасности на объектах являются:

помещения магазинов не укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности;

двери расположенные на путях эвакуации (двери запасных и основных выходов) не оборудованы замками, обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

автоматическая пожарная сигнализация в магазинах №4 Продукты, №11 Ветразь, №35 д. Молятичи, павильон «Продукты» ул.Ленинская находится в неработоспособном состоянии;

двери эвакуационных выходов в магазинах открываются не по направлению выхода из здания;

допускается размещение товаров, горючих материалов, мебели и торгового оборудования на путях эвакуации (проходы, двери запасного выхода из склада) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и препятствующих безопасной эвакуации;

планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют Постановлению МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума, работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе (членов добровольной пожарной дружины, работников ответственных за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей).

В ходе мониторинга проведена проверка технического состояния установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, первичных средств пожаротушения, опрос работников по знанию инструкций о мерах пожарной безопасности и пользованию первичными средствами пожаротушения.

По результатам проведенного мониторинга руководителю Мстиславского РайПО вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы А.В.Супареко