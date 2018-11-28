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В Вороновском районе парень поджег дом, чтобы отомстить отцу девушки, который помешал встрече
29.11.2018 — ЧП | Вороновская газета
В этот же день молодой человек выпил. После он взял спички и направился к дому своей девушки. Парень поджег одеяло, которым было закрыто технологическое отверстие в стене. От огня никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УВД региона.
Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство».
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На днях житель Вороновского района 1983 года рождения пришел к дому своей девушки и хотел позвать ее на улицу поговорить. Встрече помешал отец девушки. В этот же...
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