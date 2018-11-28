ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе парень поджег дом, чтобы отомстить отцу девушки, который помешал встрече

29.11.2018 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

В Вороновском районе парень поджег дом, чтобы отомстить отцу девушки, который помешал встрече

На днях житель Вороновского района 1983 года рождения пришел к дому своей девушки и хотел позвать ее на улицу поговорить. Встрече помешал отец девушки. 

В этот же день молодой человек выпил. После он взял спички и направился к дому своей девушки. Парень поджег одеяло, которым было закрыто технологическое отверстие в стене. От огня никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УВД региона. 

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство». 

СТОИТ ПОЧИТАТЬ 

Хозяйка дома сама тушила пожар и получила ожоги 1-й и 2-й степени 

В Лиде пожарный извещатель спас мужчину от пожара 

Дело об инсценировке аварий: в Гродно начался суд над последним возможным участником группы автомошенников (+видео)

Фото носит иллюстративный характер
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях житель Вороновского района 1983 года рождения пришел к дому своей девушки и хотел позвать ее на улицу поговорить. Встрече помешал отец девушки.  В этот же...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минчане заметили черный дым возле "Фрунзенской". В МЧС рассказали, что горело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика