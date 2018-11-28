Появилось видео, как был похищен ящик для пожертвований на лечение девочки-инвалида

В Кобрине правоохранители устанавливают личность мужчины, похитившего ящик с пожертвованиями на лечение пятилетней девочки, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



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Инцидент произошел 20 ноября около 14.00 в торговом центре "Полесье".

Молодой мужчина взял стоявшую у входа в торговый зал урну с деньгами и скрылся. По неподтвержденным данным, там находилось около Br70. Сотрудники милиции пытаются установить личность злоумышленника по записям камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества (кража) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.