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Сотрудниками управления уголовного розыска Брестчины раскрыта кража крупной суммы денег
29.11.2018 17:08 — ЧП | Виртуальный Брест
В Московский РОВД г.Бреста обратился с заявлением брестчанин. Сотрудникам милиции он сообщил, что с 22.00 10 ноября до 13.00 11 ноября из квартиры при неизвестных обстоятельствах похищены 5000 долларов США.
По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК РБ
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В Московский РОВД г.Бреста обратился с заявлением брестчанин. Сотрудникам милиции он сообщил, что с 22.00 10 ноября до 13.00 11 ноября из квартиры при неизвестных...
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