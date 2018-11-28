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Сотрудниками управления уголовного розыска Брестчины раскрыта кража крупной суммы денег

29.11.2018 17:08 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Московский РОВД г.Бреста обратился с заявлением брестчанин. Сотрудникам милиции он сообщил, что с 22.00 10 ноября до 13.00 11 ноября из квартиры при неизвестных обстоятельствах похищены 5000 долларов США. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61073.php

Сотрудниками управления уголовного розыска Брестчины раскрыта кража крупной суммы денег


Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что кражу, воспользовавшись дубликатом ключа, совершил коллега по работе потерпевшего, жит. г. Бреста, который задержан в порядке ст. 108 УПК РБ. 

Как отметил начальник управления уголовного розыска УВД полковник милиции Максим Суббота, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК РБ

 
Теги: Брест
 
 
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В Московский РОВД г.Бреста обратился с заявлением брестчанин. Сотрудникам милиции он сообщил, что с 22.00 10 ноября до 13.00 11 ноября из квартиры при неизвестных...
 
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