Сотрудниками управления уголовного розыска Брестчины раскрыта кража крупной суммы денег

В Московский РОВД г.Бреста обратился с заявлением брестчанин. Сотрудникам милиции он сообщил, что с 22.00 10 ноября до 13.00 11 ноября из квартиры при неизвестных обстоятельствах похищены 5000 долларов США.



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Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что кражу, воспользовавшись дубликатом ключа, совершил коллега по работе потерпевшего, жит. г. Бреста, который задержан в порядке ст. 108 УПК РБ.



Как отметил начальник управления уголовного розыска УВД полковник милиции Максим Суббота, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК РБ