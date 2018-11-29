ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оргументировал липовыми финансово-хозяйственными взаимоотношениями

30.11.2018 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Проверкой уголовного дела в прокуратуре установлено, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами.

Из материалов уголовного дела следует, что Л. в период с января 2012 г. по конец первой декады 2016 г. в соучастии с иными лицами зарегистрировал в г.Минске ряд субъектов хозяйствования, имеющих признаки лжепредпринимательских структур, для оказания должностным лицам реального сектора экономики содействия в уклонении от уплаты сумм налогов и обналичивании денежных средств.    

Механизм оказания пособничества в уклонении от уплаты сумм налогов включал в себя:

- принятие от представителей и должностных лиц реального сектора экономики заявок, содержащих сведения, необходимые для оформления заведомо подложных первичных учетных и иных бухгалтерских документов о якобы имевших место поставках товарно-материальных ценностей;

- предоставление клиентам заведомо подложных первичных учетных и иных бухгалтерских документов о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях;

- проведение расчетов (платежей) с клиентами, предоставление им наличных или безналичных денежных средств за вычетом своего вознаграждения в виде оговоренного процента от перечисленной суммы денежных средств или разницы между курсами конвертации безналичных денежных средств на наличные и наоборот.

Предложенной схемой воспользовались должностные лица трех предприятий частной формы собственности, занимавшихся оптовой и розничной торговлей строительными материалами, производством и продажей химических материалов для строительства.

В случае признания виновности обвиняемого судом в соответствии с санкцией ч.2 ст.243 УК ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства

УСК по Минской области  Л.П.Довбнюк

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратурой Минской области направлено в суд Ленинского района г.Минска уголовное дело в отношении Л., обвиняемого в пособничестве в уклонении от уплаты сумм...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сотрудниками управления уголовного розыска Брестчины раскрыта кража крупной суммы денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика