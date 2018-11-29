Оргументировал липовыми финансово-хозяйственными взаимоотношениями

Проверкой уголовного дела в прокуратуре установлено, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами.

Из материалов уголовного дела следует, что Л. в период с января 2012 г. по конец первой декады 2016 г. в соучастии с иными лицами зарегистрировал в г.Минске ряд субъектов хозяйствования, имеющих признаки лжепредпринимательских структур, для оказания должностным лицам реального сектора экономики содействия в уклонении от уплаты сумм налогов и обналичивании денежных средств.

Механизм оказания пособничества в уклонении от уплаты сумм налогов включал в себя:

- принятие от представителей и должностных лиц реального сектора экономики заявок, содержащих сведения, необходимые для оформления заведомо подложных первичных учетных и иных бухгалтерских документов о якобы имевших место поставках товарно-материальных ценностей;

- предоставление клиентам заведомо подложных первичных учетных и иных бухгалтерских документов о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях;

- проведение расчетов (платежей) с клиентами, предоставление им наличных или безналичных денежных средств за вычетом своего вознаграждения в виде оговоренного процента от перечисленной суммы денежных средств или разницы между курсами конвертации безналичных денежных средств на наличные и наоборот.

Предложенной схемой воспользовались должностные лица трех предприятий частной формы собственности, занимавшихся оптовой и розничной торговлей строительными материалами, производством и продажей химических материалов для строительства.

В случае признания виновности обвиняемого судом в соответствии с санкцией ч.2 ст.243 УК ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства

УСК по Минской области Л.П.Довбнюк