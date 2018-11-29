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В Минске жена убила мужа: его тело обнаружили спустя неделю
Женщина убила своего супруга в прошлую пятницу. Его тело обнаружили только в следующий четверг. Об этом
Тело 58-летнего минчанина было обнаружено утром 29 ноября в своей квартире с колото-резаной раной грудной клетки.
«Установлено, что его 23 ноября в ссоре ножом убила 53-летняя жена», — рассказали в милиции.
И жертва, и его супруга — пенсионеры. Женщина задержана по подозрению в убийстве.
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Тело 58-летнего минчанина было обнаружено утром 29 ноября в своей квартире с колото-резаной раной грудной клетки.
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