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В Борисовском районе мужчина стрелял в знакомого и скрылся в лесу. Его всю ночь искала милиция

30.11.2018 10:10 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 28 ноября в милицию поступило сообщение — в одной из деревень Борисовского района произошла стрельба, есть раненый. Вооруженный мужчина скрылся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Сообщение в милицию поступило 28 ноября, в 23.40. Звонивший 27-летний житель деревни Оздятичи сообщил, что в него стреляли и ранили. Стрелял его знакомый — 40-летний житель соседней деревни Дроздино.

На месте происшествия милиция выяснила, что стрелявший вместе с оружием скрылся в лесу. Потерпевшего с огнестрельными ранениями медики доставили в районную больницу.

В Борисовском районе был введен специальный план «Сирена». 15-километровую зону в районе места происшествия прочесывали поисковые группы. Стрелявшего мужчину искали и с воздуха — с помощью квадрокоптеров.

Разыскиваемого задержала одна из засадных групп, расположенная на одном из предполагаемых выходов фигуранта из леса. Он сопротивления не оказывал. Оружия при нем обнаружено не было. Позже мужчина рассказал, что спрятал охотничье ружье в одном из заброшенных домов неподалеку от дома. Милиция в указанном месте нашла охотничье ружье «ИЖ-58М». По предварительным данным, оружие фигурант приобрел несколько лет назад и его не регистрировал.

«По первоначальной информации, причина произошедшего — имевший место затяжной конфликт на бытовой почве между фигурантом и потерпевшим. Кроме того, дополнительным катализатором могло стать употребление алкоголя. По имеющейся информации, сельчанин, перед тем как отправиться на разборки, употреблял спиртные напитки», — рассказали в милиции.

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Речь идет о покушении на убийство.

 
 
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По первоначальной информации, причина произошедшего - имевший место затяжной конфликт на бытовой почве между фигурантом и потерпевшим.
 
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