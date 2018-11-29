Из-за коробки с надписью «Тротил» эвакуировали работников Брестского мусороперерабатывающего завода

Подозрительная коробка стала причиной эвакуации людей на Брестском мусороперерабатывающем заводе.



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Вчера, 29 ноября, в 17.34 в Московский РОВД Бреста поступило сообщение от мастера Брестского мусороперерабатывающего завода, в котором он сообщил, что при разборе мусора обнаружена небольшая бумажная коробка с закрепленным скотчем фрагментом бумаги с надписью «Тротил-400». На место незамедлительно выехали сотрудники милиции, МЧС , медики и СПГ в/ч 5526.

Сотрудники предприятия, а это порядка 60 человек были эвакуированы. К счастью, при обследовании коробки специалистами взрывоопасных предметов обнаружено не было, а вместо тротила они увидели деревянный брусок.