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Из-за коробки с надписью «Тротил» эвакуировали работников Брестского мусороперерабатывающего завода

30.11.2018 10:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Подозрительная коробка стала причиной эвакуации людей на Брестском мусороперерабатывающем заводе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61092.php

Из-за коробки с надписью «Тротил» эвакуировали работников Брестского мусороперерабатывающего завода

Вчера, 29 ноября, в 17.34 в Московский РОВД Бреста поступило сообщение от мастера Брестского мусороперерабатывающего завода, в котором он сообщил, что при разборе мусора обнаружена небольшая бумажная коробка с закрепленным скотчем фрагментом бумаги с надписью «Тротил-400». На место незамедлительно выехали сотрудники милиции, МЧС, медики и СПГ в/ч 5526.

Сотрудники предприятия, а это порядка 60 человек были эвакуированы. К счастью, при обследовании коробки специалистами взрывоопасных предметов обнаружено не было, а вместо тротила они увидели деревянный брусок.

 
Теги: Брест
 
 
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Подозрительная коробка стала причиной эвакуации людей на Брестском мусороперерабатывающем заводе. Вчера, 29 ноября, в 17.34 в Московский РОВД Бреста поступило...
 
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