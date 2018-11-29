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На брестском мусороперерабатывающем заводе нашли коробку с надписью "Тротил-400". Всех эвакуировали

30.11.2018 11:38 — ЧП | Tut.by  
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Сотрудников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за подозрительной коробки, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

29 ноября в 17.34 в Московский РОВД Бреста поступило сообщение от мастера Брестского мусороперерабатывающего завода. Мужчина сообщил, что при разборе мусора обнаружена небольшая бумажная коробка с закрепленным скотчем фрагментом бумаги с надписью «Тротил-400». На место выехали сотрудники милиции, МЧС, медики и саперно-пиротехнической группы.

60 сотрудников предприятия эвакуировали. При обследовании коробки специалистами взрывоопасных предметов не обнаружено. Внутри лежал деревянный брусок.

 
Теги: Брест
 
 
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На место выехали сотрудники милиции, МЧС, медики и саперно-пиротехнической группы.
 
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