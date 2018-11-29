В Минском районе муж пытал женщину утюгом. Возбуждено уголовное дело, рассказали в СК.



Фото: СК

30 октября к медикам обратилась 36-летняя жительница Минского района — с травмами и ожогами руки.

Оказалось, накануне в агрогородке Петришки Минского района между сожителями произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры пьяный 34-летний мужчина избил женщину, а также нанес ей ожог раскаленным утюгом.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

Мужчину отправили на судебно-психиатрическую экспертизу.