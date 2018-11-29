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В Минском районе муж пытал женщину утюгом
В Минском районе муж пытал женщину утюгом. Возбуждено уголовное дело,
30 октября к медикам обратилась 36-летняя жительница Минского района — с травмами и ожогами руки.
Оказалось, накануне в агрогородке Петришки Минского района между сожителями произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры пьяный 34-летний мужчина избил женщину, а также нанес ей ожог раскаленным утюгом.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.
Мужчину отправили на судебно-психиатрическую экспертизу.
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Возбуждено уголовное дело
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