В Пинске под колёса автомобиля попала переходившая проспект Жолтовского вне «зебры» сельчанка

Подробности вчерашнего происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



По предварительным данным, 29 ноября около 8 часов утра 24-летняя жительница деревни Пинковичи, пересекавшая проезжую часть проспекта Жолтовского вне пешеходного перехода, попала под колеса автомобиля «Бьюик Энклайв», которым управляла 18-летняя пинчанка. С травмами пешеход госпитализирована в травматологическое отделение Пинской центральной больницы.





Госавтоинспекция Пинского РОВД призывает пешеходов не пренебрегать требованиями безопасности: двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам и только при их отсутствии — по обочине, пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, а в темное время суток и в условиях ограниченной видимости обозначать себя световозвращающими элементами. При этом фликеры должны быть видны водителю.

За нарушение правил дорожного движения пешеходом кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по ст. 18.23:

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

Госавтоинспекция Пинского РОВД призывает всех, кто стал свидетелем нахождения на проезжей части пешеходов, необозначенных световозвращающими элементами в темное время суток, пьяных пешеходов или нарушающих требования ПДД велосипедистов, сообщать об этом в дежурную часть по тел. 31-70-25, на пульт 102 или ближайшему сотруднику органов внутренних дел. Также, если вы видите, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель — звоните в дежурную часть ГАИ или 102.

Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Остановим беду вместе!