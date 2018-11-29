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В Пинске под колёса автомобиля попала переходившая проспект Жолтовского вне «зебры» сельчанка
30.11.2018 — ЧП | Полесская правда
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Подробности вчерашнего происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
За нарушение правил дорожного движения пешеходом кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по ст. 18.23:
Госавтоинспекция Пинского РОВД призывает всех, кто стал свидетелем нахождения на проезжей части пешеходов, необозначенных световозвращающими элементами в темное время суток, пьяных пешеходов или нарушающих требования ПДД велосипедистов, сообщать об этом в дежурную часть по тел. 31-70-25, на пульт 102 или ближайшему сотруднику органов внутренних дел. Также, если вы видите, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель — звоните в дежурную часть ГАИ или 102.
Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.
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