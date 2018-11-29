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Брестчанка курила на перилах балкона и случайно сорвалась вниз

30.11.2018 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Несчастный случай произошел 28 ноября в Бресте. Жительница областного центра выпала с балкона 4-го этажа.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61100.php

Брестчанка курила на перилах балкона и случайно сорвалась вниз

фото - иллюстрация

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:

- Несчастье случилось 28 ноября. Предварительно установлено, что вечером 37-летняя жительница областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курила, сидя на перилах балкона, и упала вниз. Она в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение Брестской областной больницы. По факту проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел 28 ноября в Бресте. Жительница областного центра выпала с балкона 4-го этажа. фото - иллюстрация Официальный представитель УСК по...
 
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