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Брестчанка курила на перилах балкона и случайно сорвалась вниз
30.11.2018 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Несчастный случай произошел 28 ноября в Бресте. Жительница областного центра выпала с балкона 4-го этажа.
фото - иллюстрация
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
- Несчастье случилось 28 ноября. Предварительно установлено, что вечером 37-летняя жительница областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курила, сидя на перилах балкона, и упала вниз. Она в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение Брестской областной больницы. По факту проводится проверка.
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Несчастный случай произошел 28 ноября в Бресте. Жительница областного центра выпала с балкона 4-го этажа. фото - иллюстрация Официальный представитель УСК по...
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