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Ищут мужчину, который может быть причастен к пропаже из гардероба Брестского облисполкома
30.11.2018 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который может быть причастен к пропаже мобильного телефона из помещения гардероба Брестского облисполкома по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, в период времени с 11.00 до 14.00 22.11.2018
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который может быть причастен к пропаже мобильного телефона из помещения гардероба...
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