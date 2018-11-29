Ищут мужчину, который может быть причастен к пропаже из гардероба Брестского облисполкома

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который может быть причастен к пропаже мобильного телефона из помещения гардероба Брестского облисполкома по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, в период времени с 11.00 до 14.00 22.11.2018



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