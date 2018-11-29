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В Логойском районе совершено разбойное нападение на пенсионерку

30.11.2018 — ЧП | Единство  
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Вечером 25 ноября в д. Аскришино Логойского района в дом пенсионерки зашли двое мужчин и стали требовать передать им деньги. Угрожая женщине топором, завладели 15 рублями и ушли с места происшествия.

В милицию сообщение поступило утром 26 ноября от дочери потерпевшей, когда та пришла навестить мать.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлены лица, причастные к совершению противоправных деяний.

Ими оказались 40-летние жители Минска, один из которых ранее неоднократно судим, последний раз в 2017 году за хулиганство. Второй работает электромонтером на одном из столичных предприятий.

Мужчины задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса - разбой, совершенный группой лиц.

В ходе проведенных неотложных следственных действий обнаружены вещественные доказательства, в том числе топор и денежные средства.

По изъятым следам, предметам следователем назначена генотипоскопическая экспертиза, производство которой поручено экспертам УГКСЭ по Минской области.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
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Логойским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства разбойного нападения, совершенного в отношении 76-летней женщины.
 
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