В Логойском районе совершено разбойное нападение на пенсионерку

Вечером 25 ноября в д. Аскришино Логойского района в дом пенсионерки зашли двое мужчин и стали требовать передать им деньги. Угрожая женщине топором, завладели 15 рублями и ушли с места происшествия.

В милицию сообщение поступило утром 26 ноября от дочери потерпевшей, когда та пришла навестить мать.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлены лица, причастные к совершению противоправных деяний.

Ими оказались 40-летние жители Минска, один из которых ранее неоднократно судим, последний раз в 2017 году за хулиганство. Второй работает электромонтером на одном из столичных предприятий.

Мужчины задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса - разбой, совершенный группой лиц.

В ходе проведенных неотложных следственных действий обнаружены вещественные доказательства, в том числе топор и денежные средства.

По изъятым следам, предметам следователем назначена генотипоскопическая экспертиза, производство которой поручено экспертам УГКСЭ по Минской области.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног