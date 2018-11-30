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В Бразилии самолет упал на жилые дома, есть погибшие
Частный самолет упал на жилые дома на севере города Сан-Паулу в Бразилии в пятницу, погибли два человека. Об этом в
По ее данным, еще 12 человек получили ранения.
Спасатели работают на месте инцидента.
26 ноября четыре человека стали жертвами крушения двухмоторного самолета на востоке Бразилии. Самолет, вылетевший из города Белу-Оризонти, потерпел крушение при заходе на посадку недалеко от города Жекитаи.
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Жертвами крушения стали два человека.
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