В Бразилии самолет упал на жилые дома, есть погибшие

Частный самолет упал на жилые дома на севере города Сан-Паулу в Бразилии в пятницу, погибли два человека. Об этом в Twitter сообщила пожарная служба Сан-Паулу.

Bombeiros já controlaram o incêndio causado pela queda de um Cessna 210 perto do Campo de Marte, na zona norte. O pequeno avião caiu sobre uma casa e carros. Informações preliminares dão conta de que duas pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas. pic.twitter.com/niUmHmoiak — BuzzFeedNewsBR (@BuzzFeedNewsBR) 30 ноября 2018 г.

По ее данным, еще 12 человек получили ранения.

Спасатели работают на месте инцидента.

26 ноября четыре человека стали жертвами крушения двухмоторного самолета на востоке Бразилии. Самолет, вылетевший из города Белу-Оризонти, потерпел крушение при заходе на посадку недалеко от города Жекитаи.