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Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный

02.12.2018 — ЧП | Вороновская газета  
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В пять часов утра у ночного клуба владелец BMW устроил жесткую аварию, об этом сообщают читатели АвтоГродно. 

 Насколько мы поняли, водитель BMW разворачивался на парковке у ночного клуба и при движении задним ходом повредил VW Golf. Не задерживаясь, он выжал педаль газа и помчался по парковке в сторону улицы Победы. Дальше было самое жесткое, — рассказывает Алексей.
 
 Повреждения VW Golf:
 
Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
 
— На выезде с парковки BMW ударился о бордюр и пробил поддон двигателя. Масло частично вылилось наружу, но водитель продолжить жать педаль газа, — поясняет читатель.
 
Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
 
Уже с пробитым поддоном BMW влетел в припаркованный автомобиль такси — VW Polo, внутри которого находился водитель. Ударом VW развернуло и машины выкатилась к входу в ночной клуб.
 
Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
 
BMW остановился уже на проезжей части:
 
Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
 
Как сообщают читатели АвтоГродно, «семерка» была куплена совсем недавно и выглядела так:
 
Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
 
 До самого утра мне пришлось быть в ГАИ, так как VW Golf — мой автомобиль. К сожалению, водитель BMW так и не смог пояснить свой поступок, — говорит читатель. 

После аварии водитель такси еще некоторое время находился в шоковом состоянии, для него удар сзади был полной неожиданностью. Другие люди не пострадали. 

 
autogrodno.by
 
Теги: Гродно
 
 
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В пять часов утра у ночного клуба владелец BMW устроил жесткую аварию, об этом сообщают читатели АвтоГродно.  — Насколько мы поняли, водитель BMW разворачивался на...
 
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