Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный

АвтоГродно

— Насколько мы поняли, водитель BMW разворачивался на парковке у ночного клуба и при движении задним ходом повредил VW Golf. Не задерживаясь, он выжал педаль газа и помчался по парковке в сторону улицы Победы. Дальше было самое жесткое, — рассказывает Алексей.

Повреждения VW Golf:







— На выезде с парковки BMW ударился о бордюр и пробил поддон двигателя. Масло частично вылилось наружу, но водитель продолжить жать педаль газа, — поясняет читатель.





Уже с пробитым поддоном BMW влетел в припаркованный автомобиль такси — VW Polo, внутри которого находился водитель. Ударом VW развернуло и машины выкатилась к входу в ночной клуб.







BMW остановился уже на проезжей части:







Как сообщают читатели Авто Гродно , «семерка» была куплена совсем недавно и выглядела так:





До самого утра мне пришлось быть в ГАИ, так как VW Golf — мой автомобиль. К сожалению, водитель BMW так и не смог пояснить свой поступок, — говорит читатель. — говорит читатель. После аварии водитель такси еще некоторое время находился в шоковом состоянии, для него удар сзади был полной неожиданностью. Другие люди не пострадали.

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