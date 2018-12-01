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Ночью в Гродно владелец BMW лихо разбил несколько автомобилей. В том числе собственный
02.12.2018 — ЧП | Вороновская газета
— Насколько мы поняли, водитель BMW разворачивался на парковке у ночного клуба и при движении задним ходом повредил VW Golf. Не задерживаясь, он выжал педаль газа и помчался по парковке в сторону улицы Победы. Дальше было самое жесткое, — рассказывает Алексей.
Повреждения VW Golf:
— На выезде с парковки BMW ударился о бордюр и пробил поддон двигателя. Масло частично вылилось наружу, но водитель продолжить жать педаль газа, — поясняет читатель.
Уже с пробитым поддоном BMW влетел в припаркованный автомобиль такси — VW Polo, внутри которого находился водитель. Ударом VW развернуло и машины выкатилась к входу в ночной клуб.
BMW остановился уже на проезжей части:
Как сообщают читатели АвтоГродно, «семерка» была куплена совсем недавно и выглядела так:
— До самого утра мне пришлось быть в ГАИ, так как VW Golf — мой автомобиль. К сожалению, водитель BMW так и не смог пояснить свой поступок, — говорит читатель.
После аварии водитель такси еще некоторое время находился в шоковом состоянии, для него удар сзади был полной неожиданностью. Другие люди не пострадали.
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В пять часов утра у ночного клуба владелец BMW устроил жесткую аварию, об этом сообщают читатели АвтоГродно. — Насколько мы поняли, водитель BMW разворачивался на...
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