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В Лиде на перекрестке столкнулись «Опель-Корса» и пассажирский автобус. За рулем легковушки была нетрезвая женщина

02.12.2018 — ЧП | Вороновская газета  
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Дорожный инцидент произошел в Лиде на перекрестке улиц Машерова и Коммунистической.
 
В Лиде на перекрестке столкнулись «Опель-Корса» и пассажирский автобус. За рулем легковушки была нетрезвая женщина

Лидчанка 1975 года рождения за рулем автомобиля «Опель-Корса» двигалась со стороны улицы Машерова и поворачивала направо на улицу Коммунистическую. По ее словам, на перекресток она выехала на желтый сигнал светофора. В этот момент слева со стороны кольца на перекресток поехал автобус, которому уже горел зеленый свет. Произошло столкновение, в результате чего легковушку вынесло на тротуар. 

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водитель «Опеля» была доставлена на медицинское освидетельствование. Женщина оказалась в состоянии алкогольного опьянения. 

По мнению водителя автобуса, иномарка выехала на перекресток уже на красный сигнал светофора. 

По факту ДТП проводится проверка. 

 
lidanews.by
 
 
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Дорожный инцидент произошел в Лиде на перекрестке улиц Машерова и Коммунистической.   Лидчанка 1975 года рождения за рулем автомобиля «Опель-Корса» двигалась со...
 
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