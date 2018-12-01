В Лиде на перекрестке столкнулись «Опель-Корса» и пассажирский автобус. За рулем легковушки была нетрезвая женщина

Дорожный инцидент произошел в Лиде на перекрестке улиц Машерова и Коммунистической.





Лидчанка 1975 года рождения за рулем автомобиля «Опель-Корса» двигалась со стороны улицы Машерова и поворачивала направо на улицу Коммунистическую. По ее словам, на перекресток она выехала на желтый сигнал светофора. В этот момент слева со стороны кольца на перекресток поехал автобус, которому уже горел зеленый свет. Произошло столкновение, в результате чего легковушку вынесло на тротуар.

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водитель «Опеля» была доставлена на медицинское освидетельствование. Женщина оказалась в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению водителя автобуса, иномарка выехала на перекресток уже на красный сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.