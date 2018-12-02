В Минске горело общежитие БНТУ

Вечером 2 декабря произошел пожар в одном из общежитий БНТУ в Минске. На место ЧП прибыло много машин спасателей, сообщили пользователи TUT.BY.

Позже выяснилось, что горела одна комната в общежитии БНТУ на пр. Независимости, 148. Пожар был ликвидирован довольно быстро. Спецслужбы эвакуацию студентов не проводили. Они покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей, сообщили в минском управлении МЧС.

#минск @112MINSK @112by выезжали по сообщению о загорании в общежитии БНТУ на просп. Независимости, 148 корп.1. Эвакуацию мы не проводили. До прибытия люди самостоятельно покидали здание. Пожар ликвидирован в 23.52. Подробности позже. pic.twitter.com/uDOhSkOaGA — МЧС Минска (@112MINSK) 2 декабря 2018 г.

Другие подробности происшествия будут известны позже.