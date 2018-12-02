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В Минске горело общежитие БНТУ

03.12.2018 00:41 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 2 декабря произошел пожар в одном из общежитий БНТУ в Минске. На место ЧП прибыло много машин спасателей, сообщили пользователи TUT.BY.

Позже выяснилось, что горела одна комната в общежитии БНТУ на пр. Независимости, 148. Пожар был ликвидирован довольно быстро. Спецслужбы эвакуацию студентов не проводили. Они покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей, сообщили в минском управлении МЧС.

Другие подробности происшествия будут известны позже.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецслужбы эвакуацию студентов не проводили. Они покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей
 
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