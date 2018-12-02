В Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик

2 декабря под лед на озере в городе Дрогичин провалился 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС 2 декабря в 15.23 — под лед на озере провалился ребенок.

Мальчика спасли неравнодушные очевидцы и сотрудники МЧС.

10-летний ребенок госпитализирован в местную больницу с общим переохлаждением организма.