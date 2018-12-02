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В Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик

03.12.2018 08:12 — ЧП | Tut.by  
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2 декабря под лед на озере в городе Дрогичин провалился 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС 2 декабря в 15.23 — под лед на озере провалился ребенок.

Мальчика спасли неравнодушные очевидцы и сотрудники МЧС.

10-летний ребенок госпитализирован в местную больницу с общим переохлаждением организма.

 
 
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Мальчика спасли неравнодушные очевидцы и сотрудники МЧС. 10-летний ребенок госпитализирован в местную больницу с общим переохлаждением организма.
 
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