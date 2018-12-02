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В Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик
2 декабря под лед на озере в городе Дрогичин провалился 10-летний ребенок. Об этом
Сообщение о происшествии поступило в МЧС 2 декабря в 15.23 — под лед на озере провалился ребенок.
Мальчика спасли неравнодушные очевидцы и сотрудники МЧС.
10-летний ребенок госпитализирован в местную больницу с общим переохлаждением организма.
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Мальчика спасли неравнодушные очевидцы и сотрудники МЧС. 10-летний ребенок госпитализирован в местную больницу с общим переохлаждением организма.
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