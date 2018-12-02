За нарушение общественного порядка - наказание

Так, В. около 14 часов 20 минут 04 июля 2018 года, находясь в бытовом помещении СООО «М.» на территории строящегося объекта «Молочнотоварная ферма на 1050 голов дойного стада с законченным циклом воспроизводства», расположенного в Борисовском районе, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, сопровождая свои умышленные действия применением насилия, публично, в присутствии посторонних граждан, сопровождая свои умышленные действия применением насилия, деревянной палкой, которую держал в правой руке и использовал в качестве оружия для причинения телесных повреждений, умышленно нанес один удар в область левого плеча С., от которого последний упал на пол, причинив своими умышленными действиями последнему побои, далее, в продолжение своих противоправных действий, после того как К., пресекая его противоправные действия, взяв рукой за правое плечо, потянул на себя, пытаясь вывести из бытового помещения, нанес один удар кулаком руки в область лица, от которого последний упал на пол, причинив своими умышленными действиями последнему побои.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый В. виновным себя признал полностью, суду показал, что, действительно, 04 июля 2018 года около 14 часов 20 минут, находясь в бытовом помещении на территории СООО «М.», в Борисовском районе, беспричинно, нанес один удар деревянной палкой, держа ее в правой руке, в область левого плеча С., от чего последний упал на пол. После, когда К. взял его за правое плечо и потянул, он, ничего не говоря, нанес последнему один удар кулаком правой руки в лицо, от чего тот упал на пол. Затем он выбежал на улицу и уехал. Количество ударов, указанных в обвинении, не оспаривал. Признал, что от его умышленных действий потерпевшим С. и К. причинены побои.

Кроме признательных показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена показаниями потерпевших, а также письменными материалами дела.

Судом Борисовского района В. признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, сопряженное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, совершенных с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостном хулиганстве), и на основании ч.3 ст.339 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком 2 года 6 месяцев.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 2 класса

Т.С. Якубович