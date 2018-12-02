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Похитил решетку-гриль для барбекю

03.12.2018 — ЧП | Единство  
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Так, Г., в период времени с середины мая 2018 года до 30 мая 2018 года, точные время и дата в ходе следствия не установлены, имея умысел на хищение чужого имущества, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с дворовой территории по ул. В. в г. Борисове, принадлежащего М., тайно похитил 11 строительных стоек (распорок), из которых 8 стоек (распорок) длиной по 2 метра, стоимостью 30 рублей каждая, общей стоимостью 240 рублей, 3 стойки (распорки) длиной 1 метр, стоимостью 15 рублей каждая, общей стоимостью 45 рублей, а также с травы возле бани похитил решетку-гриль для барбекю, стоимостью 10 рублей, а всего тайно похитил имущество, принадлежащее потерпевшей М., на общую сумму 295 рублей.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Г. виновным себя признал полностью, суду показал, что действительно, в мае 2018 года, точные даты и время не помнит, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с дворовой территории по ул. В. в г. Борисове, тайно похитил 11 строительных стоек (распорок) и решетку-гриль. В последующем металлические стойки сдал в приемный пункт, получил за них деньги, которые истратил на спиртные напитки, решетку-гриль поставил возле дверей в дом сестры, выдав ее добровольно сотрудникам милиций. Объем и стоимость похищенного имущества не оспаривает.

Кроме признательных показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена свидетельскими показаниями, а также письменными материалами дела.

Судом Борисовского района Г. признан виновным в тайном похищении имущества (краже), и на основании ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде ареста на срок 2 месяца.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 2 класса                                                                        

Т.С. Якубович

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Г., 1980 г.р., по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь.
 
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