|
В Минске сгорел прицеп с декорациями и костюмами
В Минске сгорел прицеп «Купава», в котором хранились декорации и костюмы. Об этом
Сообщение о пожаре в прицепе на столичной улице Репина поступило в МЧС 2 декабря в 17.08.
Прибывшие спасатели установили, что загорелись декорации и костюмы в прицепе «Купава» 2011 года выпуска. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывшие спасатели установили, что загорелись декорации и костюмы в прицепе «Купава» 2011 года выпуска. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)