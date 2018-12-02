В Минске сгорел прицеп с декорациями и костюмами

В Минске сгорел прицеп «Купава», в котором хранились декорации и костюмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС Минска

Сообщение о пожаре в прицепе на столичной улице Репина поступило в МЧС 2 декабря в 17.08.









Прибывшие спасатели установили, что загорелись декорации и костюмы в прицепе «Купава» 2011 года выпуска. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.