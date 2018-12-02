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В Добруше провалился под лед 14-летний мальчик. Его не нашли до сих пор - только санки
В Добрушском районе два брата-близнеца катались на санках и провалились под лед. Один смог выбраться, второго ищут уже четвертые сутки. Подробности TUT.BY рассказали в ОСВОД.
Трагедия произошла 30 ноября на Ипути. 14-летние мальчишки провалились под лед. Один из братьев сразу оказался на глубине, второй самостоятельно выбрался из воды и попытался вытянуть брата, но ему это не удалось — и тогда парень побежал звать на помощь отца.
Мужчина также не смог помочь сыну — его унесло течением реки. Парня уже четвертые сутки ищут работники ОСВОД. Пока нашли только санки.
Это уже второе происшествие с детьми с начала зимнего периода. 2 декабря под лед на озере в Дрогичине
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В Добрушском районе два брата провалились под лед. Один смог выбраться, второй утонул. Подробности сообщили в ОСВОД.
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