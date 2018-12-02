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Мать и сын погибли во время пожара на даче в Гомельском районе

03.12.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Мать и сын погибли во время пожара на даче в Гомельском районе

Жители Гомеля погибли на пожаре в дачном домике в поселке Ильич, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в поселке Ильич Гомельского района 2 декабря в 22.49. К моменту их прибытия открытым пламенем горели дом, хозпостройка и гараж.

Мать и сын погибли во время пожара на даче в Гомельском районе

Мать и сын погибли во время пожара на даче в Гомельском районе

При разборке сгоревших строительных конструкций работники МЧС на полу в веранде обнаружили тело хозяйки дома — пенсионерки 1939 года рождения. На полу в сгоревшей комнате — тело ее сына 1970 года рождения.

Огнем уничтожены дачный дом, дощатый сарай и имущество в металлическом гараже. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении.

Мать и сын погибли во время пожара на даче в Гомельском районе
Мать и сын погибли во время пожара на даче в Гомельском районе

Проверку проводит следственно-оперативная группа.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/mat-i-syn-pogibli-vo-vremja-pozhara-na-dache-v-gomelskom-rajone-327833-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жители Гомеля погибли на пожаре в дачном домике в поселке Ильич, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС. Спасатели...
 
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