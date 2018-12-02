Мать и сын погибли во время пожара на даче в Гомельском районе

Жители Гомеля погибли на пожаре в дачном домике в поселке Ильич, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в поселке Ильич Гомельского района 2 декабря в 22.49. К моменту их прибытия открытым пламенем горели дом, хозпостройка и гараж.
При разборке сгоревших строительных конструкций работники МЧС на полу в веранде обнаружили тело хозяйки дома — пенсионерки 1939 года рождения. На полу в сгоревшей комнате — тело ее сына 1970 года рождения.
Огнем уничтожены дачный дом, дощатый сарай и имущество в металлическом гараже. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении.
Проверку проводит следственно-оперативная группа.
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