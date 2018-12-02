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В Пинске перебегавший дорогу вне пешеходного перехода школьник попал под колёса авто

03.12.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Пинске перебегавший дорогу вне пешеходного перехода школьник попал под колёса авто
По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 30 ноября около 18.40 24-летний пинчанин, управляя автомобилем  марки «Шкода-Рапид», напротив д. 53 по ул. Первомайской совершил наезд на 12-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший с травмами доставлен в Пинскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка.


В Пинске перебегавший дорогу вне пешеходного перехода школьник попал под колёса авто
Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям элементарные правила безопасного поведения на дороге! Дети должны знать и помнить, что переходить дорогу необходимо по пешеходному переходу, убедившись в безопасности перехода!

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