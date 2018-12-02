В Пинске перебегавший дорогу вне пешеходного перехода школьник попал под колёса авто



По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 30 ноября около 18.40 24-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Шкода-Рапид», напротив д. 53 по ул. Первомайской совершил наезд на 12-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший с травмами доставлен в Пинскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка.





Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям элементарные правила безопасного поведения на дороге! Дети должны знать и помнить, что переходить дорогу необходимо по пешеходному переходу, убедившись в безопасности перехода!