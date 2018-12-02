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В Дрогичинском районе спасён провалившийся под лёд 10-летний мальчик. ОСВОД напоминает: тонкий лёд опасен!
03.12.2018 — ЧП | Полесская правда
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Днем 2 декабря в Дрогичинский РОЧС от рыбака поступило сообщение, что озере Дрогичинское ребенок провалился под лёд,
Председатель Пинского районного Совета ОСВОД напоминает, что распоряжением председателя Пинского районного исполнительного комитета от 11.01.2018 года № 06-р «О запрете выхода на лёд» на территории Пинского района действует запрет выхода на лед.
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