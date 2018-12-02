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Сотрудники Борисовского РУВД на страже преступлений в сфере высоких технологий

03.12.2018 — ЧП | Единство  
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Получив в 2017 году высшее образование в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники по специальности «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике», Александр без раздумий решил связать свою дальнейшую жизнь с милицией. Ведь еще в школьные годы юноша мечтал о милицейских погонах, однако на пороге выпускных экзаменов и централизованного тестирования выбор пал на технический университет. Но спустя годы юноша всё-таки воплотил в реальность свою давнюю мечту: пройдя обучение в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД Республики Беларусь, Александр Богуцкий был зачислен в ряды правоохранителей. Полученная в университете специальность позволила молодому человеку без проблем вникнуть в специфику службы и добиться определенных успехов.

Круг должностных обязанностей сотрудника ГРПСВТ Борисовского РУВД достаточно разнообразен. Это выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с хищением путем использования компьютерной техники, несанкционированным доступом и неправомерным завладением компьютерной информацией, изготовлением либо сбытом специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети, разработкой, использование либо распространением вредоносных программ и др.

По словам лейтенанта милиции, в Борисове преобладают хищения денежных средств с банковских платежных карт местными жителями и гражданами, живущими в округе. Бывает, что реквизиты карт у белорусских туристов воруют за рубежом, но это единичные случаи. Большинство злодеяний в городе совершают люди, знающие пин-код карт. Нередко это происходит во время распития спиртного и, как правило, потерпевшие сами сообщают злоумышленникам заветные цифры. Среди типичных ошибок людей старший оперуполномоченный называет хранение карт с паролем в кошельке. Некоторые даже умудряются нацарапывать пин-код на самой платежной карточке.

Так, однажды с заявлением о пропаже денег с карточки обратился 22-летний борисовчанин. В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что карточку парень потерял в автобусе вместе с кошельком. Пассажирка, увидев лежащую на полу вещь, передала его водителю автобуса. Тот в свою очередь, обнаружив в нем банковскую карточку с паролем, относить «находку» в милицию не поспешил, а решил снять имеющиеся на ней деньги в одном из банкоматов.

В памяти лейтенанта милиции вспоминается случай, произошедший недавно. Борисовчанка, являющаяся студенткой одного из Московских ВУЗов, стала замечать пропажу денег со своей банковской карточки: суммы списаний денег были небольшими, но частыми. И чтобы разобраться, девушка приехала домой, в Борисов, и обратилась в правоохранительные органы. Как удалось установить, еще несколько лет назад ее давний знакомый сфотографировал банковскую карточку и тем самым заполучил все необходимые реквизиты, которые он в последствии использовал для оплаты ставок в букмекерской конторе. В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также в Борисовском регионе участились случаи хищения денежных средств посредством глобальной сети Интернет. Мошенники получают несанкционированный доступ к анкетным данным пользователей различных социальных сетей, после чего от их имени ведут переписку с друзьями, в которой просят переслать реквизиты банковских карт. Как результат, люди сбрасывают свои данные незнакомцам и остаются без денег. В среднем, в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступает от 5 до 8 таких сообщений ежемесячно.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад ряды группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Борисовского РУВД пополнил оперуполномоченный лейтенант милиции Павел Проскурин, которого старший товарищ обстоятельно вводит в курс дела, объясняет специфику работы.

http://www.uvd-mo.gov.by/news/events/~page__m12=1~news__m12=13558

 
 
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