|
В Витебске из-за подозрительного портфеля из офисного здания на "Правды" эвакуировали 120 человек
В Витебске днем 3 декабря эвакуировали около 120 работников учреждений, чьи офисы находятся в здании № 18 на улице «Правды»,
В коридоре на втором этаже нашли подозрительный портфель. Охранник здания нажал на тревожную кнопку.
На место прибыли работники милиции, спасатели, саперы. Они эвакуировали людей и проверили портфель. Внутри находились документы и очки.
«После всех необходимых мероприятий сотрудники ведомств и организаций, расположенных в здании, вернулись к работе», — сообщили в милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В коридоре на втором этаже нашли подозрительный портфель.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)