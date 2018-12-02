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В Витебске из-за подозрительного портфеля из офисного здания на "Правды" эвакуировали 120 человек

03.12.2018 16:22 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске днем 3 декабря эвакуировали около 120 работников учреждений, чьи офисы находятся в здании № 18 на улице «Правды», сообщает милиция региона.

В коридоре на втором этаже нашли подозрительный портфель. Охранник здания нажал на тревожную кнопку.

На место прибыли работники милиции, спасатели, саперы. Они эвакуировали людей и проверили портфель. Внутри находились документы и очки.

«После всех необходимых мероприятий сотрудники ведомств и организаций, расположенных в здании, вернулись к работе», — сообщили в милиции.

 
Теги: Витебск
 
 
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