В Витебске днем 3 декабря эвакуировали около 120 работников учреждений, чьи офисы находятся в здании № 18 на улице «Правды», сообщает милиция региона.

В коридоре на втором этаже нашли подозрительный портфель. Охранник здания нажал на тревожную кнопку.

На место прибыли работники милиции, спасатели, саперы. Они эвакуировали людей и проверили портфель. Внутри находились документы и очки.

«После всех необходимых мероприятий сотрудники ведомств и организаций, расположенных в здании, вернулись к работе», — сообщили в милиции.