30 ноября. ДТП около 4 утра

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Столбцовским РОСК возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб водитель эвакуатора

Столбцовским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием нескольких транспортных средств.

30 ноября 2018 года около 3 часов ночи 45 минут 26-летний житель Минска управлял грузовым автомобилем «Скания» на автодороге М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации».

По предварительным данным, водитель отвлекся от управления в связи с утомленным состоянием и на 279-ом километре допустил столкновение со стоявшими на обочине проезжей части в попутном направлении в сторону Бреста с включенными габаритными огнями и аварийной сигнализацией грузовым автомобилем «ДАФ» и эвакуатором «Ивеко». В это время водитель эвакуатора находился возле своего автомобиля и устранял технические неполадки.

В результате ДТП 39-летний житель Гродненской области от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте.

Следователями совместно с сотрудниками ГАИ и экспертом управления ГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, зафиксированы показания участников, изъяты объекты, предметы и иные вещественные доказательства.

По результатам проведенных неотложных следственных действий в отношении водителя «Скания» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Граждан, которые располагают сведениями вышеуказанного происшествия, просим обратиться в Столбцовский РОСК по адресу: г.Столбцы, ул. Гайдука, 21, или по телефону 8 (01717) — 7-18-64.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.