Брестским межрайонным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц строительной организации.



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Бреста обвиняются в хищении имущества предприятия" alt="Трое жителей Бреста обвиняются в хищении имущества предприятия">



Предварительным расследованием установлено, что 52-летний начальник арматурного цеха КУП «Брестжилстрой», действуя в группе с 55-летним бригадиром, используя свои служебные полномочия, завладел арматурой, принадлежащей строительной организации, на общую сумму свыше 63 тысяч рублей.

Похищенная продукция в последующем была реализована 35-летнему жителю Бреста, который был осведомлен о ее происхождении.

Противоправные действия обвиняемых были выявлены сотрудниками ОБЭП Московского РОВД г. Бреста и УБЭП УВД Брестского облисполкома, которые задержали мужчин при совершении хищения.

Следователями в ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемые, свидетели, исследовано их имущественное положение, проведены осмотры. Было установлено четыре эпизода противоправной деятельности.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Ущерб одним из обвиняемых возмещен в полном объеме.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк