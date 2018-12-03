ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трое жителей Бреста обвиняются в хищении имущества предприятия

04.12.2018 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц строительной организации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61226.php

Бреста обвиняются в хищении имущества предприятия" alt="Трое жителей Бреста обвиняются в хищении имущества предприятия">

Предварительным расследованием установлено, что 52-летний начальник арматурного цеха КУП «Брестжилстрой», действуя в группе с 55-летним бригадиром, используя свои служебные полномочия, завладел арматурой, принадлежащей строительной организации, на общую сумму свыше 63 тысяч рублей.

Похищенная продукция в последующем была реализована 35-летнему жителю Бреста, который был осведомлен о ее происхождении. 

Противоправные действия обвиняемых были выявлены сотрудниками ОБЭП Московского РОВД г. Бреста и УБЭП УВД Брестского облисполкома, которые задержали мужчин при совершении хищения.

Следователями в ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемые, свидетели, исследовано их имущественное положение, проведены осмотры. Было установлено четыре эпизода противоправной деятельности.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Ущерб одним из обвиняемых возмещен в полном объеме. 

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц строительной организации. ...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинском районе при пожаре в собственном доме погиб 55-летний мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика