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Трое жителей Бреста обвиняются в хищении имущества предприятия
04.12.2018 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц строительной организации.
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Предварительным расследованием установлено, что 52-летний начальник арматурного цеха КУП «Брестжилстрой», действуя в группе с 55-летним бригадиром, используя свои служебные полномочия, завладел арматурой, принадлежащей строительной организации, на общую сумму свыше 63 тысяч рублей.
Похищенная продукция в последующем была реализована 35-летнему жителю Бреста, который был осведомлен о ее происхождении.
Противоправные действия обвиняемых были выявлены сотрудниками ОБЭП Московского РОВД г. Бреста и УБЭП УВД Брестского облисполкома, которые задержали мужчин при совершении хищения.
Следователями в ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемые, свидетели, исследовано их имущественное положение, проведены осмотры. Было установлено четыре эпизода противоправной деятельности.
Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Ущерб одним из обвиняемых возмещен в полном объеме.
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Брестским межрайонным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц строительной организации. ...
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