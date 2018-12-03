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Штурмовик Су-25 разбился в Армении
Во время учебного полета разбился штурмовик ВВС Армении,
Позже разбившийся самолет был найден в горах Мараликского района неподалеку от местечка Цаккар. Оба пилота погибли.
Су-25, прозванный военными за характерный внешний вид «Грачом», вот уже более 40 лет состоит на вооружений армий различных государств. Самолет прост в эксплуатации, хорошо защищен и обладает высокой огневой мощью.
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Оба пилота погибли, штурмовик совершал учебный полет.
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