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Штурмовик Су-25 разбился в Армении

04.12.2018 13:45 — ЧП | Tut.by  
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Во время учебного полета разбился штурмовик ВВС Армении, сообщает ТАСС. Самолет пропал с экранов радаров спустя 14 минут после вылета из аэропорта Гюмри.


Фото: analitikaua.net

Позже разбившийся самолет был найден в горах Мараликского района неподалеку от местечка Цаккар. Оба пилота погибли.

Су-25, прозванный военными за характерный внешний вид «Грачом», вот уже более 40 лет состоит на вооружений армий различных государств. Самолет прост в эксплуатации, хорошо защищен и обладает высокой огневой мощью.

 
 
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Оба пилота погибли, штурмовик совершал учебный полет.
 
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