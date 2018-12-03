Штурмовик Су-25 разбился в Армении

Во время учебного полета разбился штурмовик ВВС Армении, сообщает ТАСС. Самолет пропал с экранов радаров спустя 14 минут после вылета из аэропорта Гюмри.



Фото: analitikaua.net

Позже разбившийся самолет был найден в горах Мараликского района неподалеку от местечка Цаккар. Оба пилота погибли.

Су-25, прозванный военными за характерный внешний вид «Грачом», вот уже более 40 лет состоит на вооружений армий различных государств. Самолет прост в эксплуатации, хорошо защищен и обладает высокой огневой мощью.