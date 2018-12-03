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Устанавливают обстоятельства причинения ожога женщине

04.12.2018 — ЧП | Единство  
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30 октября 2018 года за медицинской помощью обратилась 36-летняя жительница Минского района. У нее зафиксированы телесные повреждения, в том числе ожог руки.

В ходе разбирательства установлено, что накануне в одном из домов в аг. Петришки Минского района между сожителями произошел внезапно возникший конфликт на почве ревности. В результате ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения 34-летний хозяин нанес женщине руками и ногами множественные удары. Продолжая противоправные действия, раскаленным утюгом причинил травму на руке в виде термического ожога.

По результатам проверочных мероприятий действия мужчины квалифицированы следователем по ч. 1 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

В рамках расследования изъяты вещественные доказательства, с участием фигуранта, потерпевшей и свидетелей продолжаются следственные и процессуальные действия.

К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, и в отношении него проводится амбулаторная судебно - психиатрическая экспертиза.

Окончательная квалификация произошедшему будет дана по результатам расследования.

 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Минским районным отделом Следственного комитета устанавливают обстоятельства противоправных действий, совершенных в отношении женщины.
 
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