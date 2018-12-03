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При взрыве жилого дома в Борисове пострадал мужчина
4 декабря в 15.56 в МЧС от очевидца поступило сообщение о взрыве жилого дома на улице Адамовича в Борисове. Об этом
Прибывшие на место спасатели выяснили, что произошел взрыв жилого дома с последующим горением и обрушением конструкций.
При осмотре дома был обнаружен пострадавший. Мужчина госпитализирован в больницу.
«Дом не пригоден для дальнейшего проживания, поврежден легковой автомобиль», — добавили в МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина произошедшего выясняется.
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«Дом не пригоден для дальнейшего проживания, поврежден легковой автомобиль», - добавили в МЧС.
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