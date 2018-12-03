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При взрыве жилого дома в Борисове пострадал мужчина

04.12.2018 17:54 — ЧП | Tut.by  
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4 декабря в 15.56 в МЧС от очевидца поступило сообщение о взрыве жилого дома на улице Адамовича в Борисове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба МЧС

Прибывшие на место спасатели выяснили, что произошел взрыв жилого дома с последующим горением и обрушением конструкций.

При осмотре дома был обнаружен пострадавший. Мужчина госпитализирован в больницу.


Фото: пресс-служба МЧС

«Дом не пригоден для дальнейшего проживания, поврежден легковой автомобиль», — добавили в МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина произошедшего выясняется.

 
 
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«Дом не пригоден для дальнейшего проживания, поврежден легковой автомобиль», - добавили в МЧС.
 
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