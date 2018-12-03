Обнаружен пострадавший. Мужчина бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу", - проинформировали в МЧС.
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В Борисове взорвался дом, пострадал один человек
Обнаружен пострадавший. Мужчина бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу", - проинформировали в МЧС.
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В Борисове взорвался дом, пострадал один человек, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сегодня в 15:56 в МЧС от очевидца поступило сообщение о взрыве жилого дома в Борисове на ул....
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