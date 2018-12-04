Житель Несвижа, находясь с 2 до 3 часов ночи в одном из кафе райцентра, без причины, из хулиганских побуждений, ударив кулаком в стекло входной двери, разбил его, причинив тем самым имущественный вред унитарному предприятию города.
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«Погулял» в кафе от души
05.12.2018 — ЧП | Нясвижскiя навiны
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Житель Несвижа, находясь с 2 до 3 часов ночи в одном из кафе райцентра, без причины, из хулиганских побуждений, ударив
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