Сотрудниками уголовного розыска установлено, что преступление совершил 33-летний неработающий, житель г. Борисова, который задержан в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь. Часть похищенного изъята.
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В Борисове задержали преступника, укравшего автомобильные принадлежности
Сотрудниками уголовного розыска установлено, что преступление совершил 33-летний неработающий, житель г. Борисова, который задержан в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь. Часть похищенного изъята.
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