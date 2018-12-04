Безопасность в собственном доме





С наступлением похолодания в частном секторе над дымоходами сразу закурились дымки: жители начали использовать печное отопление. С целью проверки безопасных условий проживания граждан комиссией в составе работников районного отдела по чрезвычайным ситуациям, председателя районного Совета депутатов Ирины Прудниковой и представителей сельских исполнительных комитетов проводятся обследования жилых домов. Пристальное внимание уделяется домам, в которых проживают лица, злоупотребляющие спиртными напитками и нигде не работающие.