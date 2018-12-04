В Пинске начался суд по поводу конфликта директора школы и двух несовершеннолетних

Сегодня суд Пинска и Пинского района начал рассматривать дело об административном правонарушении в отношении директора 18-й средней школы Федора Радиона. Директора обвиняют в умышленном причинении телесного повреждения двум несовершеннолетним. Статья предусматривает штраф в размере до десяти базовых величин или административный арест. Onliner следит за процессом в зале суда.



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Напомним, 11 сентября два школьника — Миша и Денис — катались на школьном крыльце 18-й школы Пинска. Между ними и директором школы возник конфликт, в результате которого школьники получили телесные повреждения. Их мамы написали заявление в милицию. Историю этого конфликта можно прочитать здесь .