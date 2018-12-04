|
Предлагается вознаграждение тому, кто узнает мужчину, посетителя кафе «Вектор»
05.12.2018 19:00 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность мужчины.
01.12.2018 с 18.00 до 21.00 находился в кафе «Вектор» по ул. Молодогвардейской в Бресте.
Если Вам что-либо известно о личности указанного человека, просьба сообщить по телефонам: 8029-2250465 (мтс), 8029-729-28-61 (лайф) или ОДС Московского РОВД 8029-729-17-64 (мтс).
Вознаграждение и конфиденциальность гарантируется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность мужчины. 01.12.2018 с 18.00 до 21.00 находился в кафе «Вектор» по ул. Молодогвардейской в Бресте. ...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)