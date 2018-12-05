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Следователи Минской области устанавливают обстоятельства взрыва частного дома в Борисове

05.12.2018 — ЧП | Единство  
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Днем 4 декабря в строящемся доме в Борисове произошел взрыв, повлекший его обрушение. На момент происшествия внутри находился хозяин. С термическими ожогами 39-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

После локализации пожара, в том числе в ночное время суток, следователи областного управления, центрального аппарата с привлечением передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, а также с участием экспертов в области пожаро- и взрывотехники ГКСЭ, сотрудников МЧС работали на месте происшествия.

В настоящее время следственной группой продолжаются проверочные мероприятия, в том числе дополнительный осмотр с использованием специальной техники для детального разбора строения, изъятие следов и предметов для исследования, опросы свидетелей, очевидцев, родственников, сбор материала, характеризующего пострадавшего, изучение изъятых документов по газоснабжению и иному техническому обслуживанию.

Предварительный анализ ситуации дает основания рассматривать в качестве одной из версий - взрыв газовоздушной смеси бытового характера.

С целью установления причин и обстоятельств произошедшего ряд процессуальных и проверочных мероприятий продолжается.

 
 
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Управлением Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту взрыва дома в Борисове.
 
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