Следователи Минской области устанавливают обстоятельства взрыва частного дома в Борисове

Днем 4 декабря в строящемся доме в Борисове произошел взрыв, повлекший его обрушение. На момент происшествия внутри находился хозяин. С термическими ожогами 39-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

После локализации пожара, в том числе в ночное время суток, следователи областного управления, центрального аппарата с привлечением передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, а также с участием экспертов в области пожаро- и взрывотехники ГКСЭ, сотрудников МЧС работали на месте происшествия.

В настоящее время следственной группой продолжаются проверочные мероприятия, в том числе дополнительный осмотр с использованием специальной техники для детального разбора строения, изъятие следов и предметов для исследования, опросы свидетелей, очевидцев, родственников, сбор материала, характеризующего пострадавшего, изучение изъятых документов по газоснабжению и иному техническому обслуживанию.

Предварительный анализ ситуации дает основания рассматривать в качестве одной из версий - взрыв газовоздушной смеси бытового характера.

С целью установления причин и обстоятельств произошедшего ряд процессуальных и проверочных мероприятий продолжается.