Самолет-заправщик и истребитель США столкнулись у побережья Японии

Самолет-заправщик KC-130 и истребитель F/A 18 Корпуса морской пехоты США столкнулись в небе у побережья Японии. Об этом сообщает Корпус морской пехоты США в Twitter .



Истребители F/A 18 на базе США Ивакуни на острове Хонсю. Фото: marines.mil

По данным командования, инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни на острове Хонсю и проводили «плановый учебный полет».

Идет поисково-спасательная операция.

Как сообщает Reuters , на борту двух самолетов находились 7 человек.