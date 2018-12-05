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Самолет-заправщик и истребитель США столкнулись у побережья Японии
Самолет-заправщик KC-130 и истребитель F/A 18 Корпуса морской пехоты США столкнулись в небе у побережья Японии. Об этом сообщает Корпус морской пехоты США в
По данным командования, инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни на острове Хонсю и проводили «плановый учебный полет».
Идет поисково-спасательная операция.
Как сообщает
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Идет поисково-спасательная операция. Как сообщает Reuters, на борту двух самолетов находились 7 человек.
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