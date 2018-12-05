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Больше полкилограмма марихуаны изъято у жителя Пинска

06.12.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Больше полкилограмма марихуаны изъято у жителя Пинска
В ходе расследования уголовного дела за незаконный оборот наркотиков, возбужденного 20 ноября в отношении жителя Пинска, правоохранителями была получена информация, что еще один пинчанин хранит в своем доме марихуану.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— При обыске дома у 25-летнего подозреваемого обнаружено и изъято 714,97 грамма высушенной марихуаны. С его слов — для личного употребления. Гражданин нигде не работал, состоял на учете как наркозависимый. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.  В отношении него также возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания Пинского ГОВД.

«СБ».

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