Больше полкилограмма марихуаны изъято у жителя Пинска



В ходе расследования уголовного дела за незаконный оборот наркотиков, возбужденного 20 ноября в отношении жителя Пинска, правоохранителями была получена информация, что еще один пинчанин хранит в своем доме марихуану. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— При обыске дома у 25-летнего подозреваемого обнаружено и изъято 714,97 грамма высушенной марихуаны. С его слов — для личного употребления. Гражданин нигде не работал, состоял на учете как наркозависимый. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания Пинского ГОВД.