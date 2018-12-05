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Больше полкилограмма марихуаны изъято у жителя Пинска
06.12.2018 — ЧП | Полесская правда
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Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
— При обыске дома у 25-летнего подозреваемого обнаружено и изъято 714,97 грамма высушенной марихуаны. С его слов — для личного употребления. Гражданин нигде не работал, состоял на учете как наркозависимый. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания Пинского ГОВД.
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