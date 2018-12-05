В старом корпусе БрГУ на крыше нашли пистолет и патроны первой половины XX века

Во время ремонтных работ в здании брестского университета обнаружен пистолет первой половины XX века. Об этом Zarya.by сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.



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Строительной организацией в учебном корпусе Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина по улице Мицкевича проводились работы по замене крыши. Во время ее очистки от старого утеплителя под балкой стропильной системы рабочий обнаружил матерчатый сверток. Развернув его, мужчина увидел пистолет и 16 патронов.

Согласно заключению экспертов, находкой оказался 9 мм пистолет Lange Pistole 08 1916 года выпуска, изготовлен заводским способом и является огнестрельным оружием пригодным для стрельбы. Представленные на исследование патроны являются боеприпасами к ручному нарезному огнестрельному оружию.

Известно, что в здании старого корпуса университета в годы Великой Отечественной войны размещался военный госпиталь. Возможно, обнаруженная находка хранилась там с 40-х годов XX века.